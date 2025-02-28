Леся Никитюк об имитации секса с Тарасом Цымбалюком: "Два дня приходила в себя"

В столице состоялась премьера лирической комедии "Песики". Главную роль в фильме сыграла известная телеведущая Леся Никитюк.

По сюжету Леся Никитюк играет карьеристку Яну, которая случайно накладывает на себя заклятие. Теперь все мужчины, с которыми у нее происходит близость, превращаются утром в собак. На экране зрители увидят много забавных сцен, а также неожиданных откровенных эпизодов. В частности, героиня Леси Никитюк страстно целуется и крепко обнимается на протяжении истории с 10 персонажами. В комментарии телеведущая ТСН.ua признается, что это было непросто.

"Секс с Цымбалюком снимали, наверное, раз девять. И все девять раз он был доволен. Я иногда, а он все девять", — смеется в разговоре с ТСН.ua Никитюк.

Леся Никитюк и Тарас Цымбалюк / Фото: скриншот с видео

На наш вопрос, с кем из актеров Леси было приятнее целоваться в кадре, она ответила: "Пожалуй, это крайняя сцена с Тарасом, где мы, по-народному скажу, "лизались". Но ведь он у нас мужчина с щетиной, поэтому он мне хорошо так натер почти пол лица. Слава Богу, это было крайняя съемочная смена, поэтому у меня было время прийти в себя. На это ушло два дня. Многие, кстати, думали, что моя краснота на лице — результат похода к косметологу на "лазер".

Кстати, на прошедшей в столичном кинотеатре премьере было много звезд. Кроме актеров, сыгравших в фильме (Ольга Сумская, Алексей Вертинский, Тарас Цымбалюк, Наталья Денисенко и др.), ТСН.ua встретила также Юрия Горбунова, Надю Дорофееву с мужем Мишей Кацуриным, Злату Огневич и других.

Напомним, на премьере фильма Леся Никитюк впервые прокомментировала слухи о своей беременности и заинтриговала свадьбой с женихом.

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