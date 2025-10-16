- Дата публикации
Гламур
- Гламур
Леся Никитюк опубликовала редкое фото с беременности и вспомнила мгновения ожидания первенца
Леся Никитюк поделилась воспоминаниями об ожидании первенца.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в июне впервые стала мамой, поделилась архивным фото из периода своей беременности, которого ранее не показывала в Сети.
В своих Instagram-сторис звезда показала кадр, сделанный 7 месяцев назад во время отдыха в Карпатах. На фото телеведущая позирует в купальнике с заметным округлившимся животиком, демонстрируя счастливые мгновения ожидания малыша.
"7 месяцев назад в этом же отеле. И никто не знал. Аж не верится", — подписала публикацию Никитюк.
Отметим, что в этом году личная жизнь Леси Никитюк претерпела кардинальные изменения. Звезда обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. А потом, в июне, стало известно, что телеведущая родила первенца.
Напомним, недавно Леся Никитюк публично заговорила о свадьбе с женихом-военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Ведущая рассказала подробности личной жизни.