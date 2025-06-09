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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1809
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк оригинально поздравила жениха с 29-летием и раскрыла, за что его любит

Возлюбленный Леси Никитюк празднует день рождения. Дмитрию Бабчуку исполняется 29 лет.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк оригинального поздравила жениха-военного с днем рождения.

Для Дмитрия Бабчука 9 июня особенный день. Военному исполняется уже 29 лет. Одной из первых Дмитрия поздравила с праздником Леся Никитюк. Ведущая посвятила серию постов жениху в Instagram-stories. В первую очередь знаменитость пожелала возлюбленному, чтобы он ежегодно нормально встречал день рождения.

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

"С днем рождения, мой Рекс. Хочу, чтобы оно у тебя всегда было нормальным", - обратилась к жениху Леся.

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

Также ведущая показала их совместные фото и призналась, за что любит избранника. По словам знаменитости, ей нравится все до мелочей. Но самое главное избранник Никитюк и сам знает.

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

"Люблю, как ты ходишь со мной на шопинг, и то, как ты подкрадываешься к шкафу, чтобы взять свою футболку. Хорошо, что я тебе на них аж две полочки выделила...А еще, ты умеешь меня кружить. Ты знаешь!" - отметила знаменитость.

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк поздравила жениха с днем рождения / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк засветила полуобнаженного жениха в постели. Ведущая показала, как романтично проходило их утро.

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Дата публикации
Количество просмотров
1809
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