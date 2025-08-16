- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 1 мин
Леся Никитюк ошеломила эффектным видом фигуры в купальнике спустя два месяца после родов
Ведущая продемонстрировала свое стройное и подтянутое тело.
Украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила видом своей фигуры спустя два месяца после родов.
15 июня знаменитость впервые стала мамой. У ведущей в одном из роддомов Киева родился сын. Сейчас же Леся Никитюк продолжает восстанавливаться после родов. Тем не менее, тело знаменитости после беременности довольно быстро возвращает тот вид, который имело до.
В частности, ведущая опубликовала фото в черном купальнике. На снимке Леся Никитюк фотографировалась в зеркале и демонстрировала свою фигуру. Тело знаменитости после родов изрядно стройное и подтянутое.
Но впрочем, это и не удивительно. Дело в том, что до беременности Леся Никитюк активно занималась спортом. Когда звезда была в положении, то от физических нагрузок тоже не отказывалась. Знаменитость тренировалась в спортзале и плавала. Все это дало отличный результат.
Напомним, недавно Леся Никитюк засветила интерьер квартиры, где она живет вместе с избранником, военным Дмитрием Бабчуком. Также ведущая поделилась своими забавными лайфхаками для уборки.