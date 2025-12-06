ТСН в социальных сетях

Леся Никитюк отказала жениху в партнерских родах и честно объяснила причину

Ведущая не пускала в родильный зал возлюбленного до появления на свет малыша.

Леся Никитюк с женихом и сыном Леся Никитюк с женихом и сыном

Украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно поделилась подробностями рождения своего сына Оскара.

Так, еще в начале лета звезда впервые стала мамой. У нее с женихом, военным Дмитрием Бабчуком родился сын Оскар. В программе «Кто сверху?» Леся впервые рассказала, как именно прошли ее роды. Как оказалось, сначала ее возлюбленный имел желание присутствовать в момент рождения первенца, но ведущая категорически отказала ему в этой возможности.

Об этом Никитюк заявила, когда обсуждала роль мужчин в партнерских родах во время одного из конкурсов на статистику. Ведущая объяснила, что хотя уважает выбор других, но сама не была готова делить тот интимный момент с кем-то, даже с самым близким человеком.

Леся Никитюк и ее жених с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

«Мой хотел, я не пустила. Я против такого. Мне кажется, что это таинство…» — подчеркнула знаменитость.

Несмотря на собственную позицию, Леся открыто признала, что современная реальность меняется. По ее словам, почти все знакомые пары выбирали именно партнерские роды, а мужчины все чаще настаивают на том, чтобы поддержать своих жен в самые сложные моменты. Поэтому она подчеркнула, что каждая женщина имеет право выбирать тот формат, в котором чувствует себя комфортно и безопасно.

