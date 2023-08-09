Леся Никитюк откровенно рассказала о своих комплексах: "Стеснялась носить юбку"

Знаменитость не всегда была уверенной в себе.

Украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно рассказала, какие раньше у нее были комплексы.

В Instagram-stories знаменитость откровенно рассказала, что не всегда была уверенной в себе. Ранее у Никитюк были комплексы из-за своего внешнего вида. Ведущая считала недостатком высокий рост и худое телосложение. Более того, Леся даже пыталась это скрывать. В частности, звезда не носила юбки, чтобы не было видно ее ног, и не одевала обувь на каблуке, чтобы не быть еще выше.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Героиня нового кампейна украинского бренда одежды, а когда-то неуверенная в себе девушка, которая стеснялась носить юбки из-за длинных и худых ног. Стеснялась носить каблуки из-за высокого роста", — откровенно рассказала знаменитость.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В настоящее время этих комплексов Леся избавилась. Знаменитость охотно одевает обувь на каблуке и мини-юбки. Ведущая не стесняется демонстрировать стройные и длинные ножки.

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко призналась, что у нее есть комплексы. Оказывается, исполнительница набрала лишний вес, и ей это не нравится. Кстати, артистка тоже делает уколы красоты.

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