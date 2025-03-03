Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом и назвала причину

Украинская ведущая, а от недавна и актриса Леся Никитюк отложила свадьбу с женихом, военным Дмитрием Бабчуком, и объяснила почему.

Еще в начале января знаменитость объявила, что выходит замуж. Однако, как оказалось, свадьбу парочка не торопится организовывать. Никитюк в комментарии "Люкс ФМ" призналась, что они с женихом пока что отложили это событие. Причиной тому стало то, что Дмитрий Бабчук является действующим военнослужащим. Так что у влюбленных пока что просто нет возможности организовать праздник.

"Сейчас очень мало поводов для радости. Мы все же дали отсрочку этому событии, потому что Дмитрий на сегодняшний день является действующим военнослужащим. Мы пока что не можем строить графики на это", — объяснила ведущая.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк призналась, какой хочет видеть свою свадьбу. Знаменитость планирует организовать пышный праздник. В частности, украинские традиции тоже будут присутствовать, а особенно те, что касаются родителей.

"У меня у мамы семь крестников и у папы восемь. Мы переходили все свадьбы. Все эти украинские традиции, где зять моет маме ноги водкой, а потом крапивой… Конечно, я хочу чтобы маме такое сделали. Я хочу хорошую такую свадьбу, где будет много людей", — добавила знаменитость.

Леся Никитюк с бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, в Сети в начале года появились слухи, что Леся Никитюк беременна. Источники редакции сайта ТСН.ua также подтверждают эти слухи. Недавно самая ведущая дала нам комментарий, где впервые высказалась о новостях относительно ее беременности.

Читайте также: