Леся Никитюк отреагировала на ужасный ночной обстрел Киева и показала город в дыму

Россияне ударили сразу по нескольким городам Украины.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк отреагировала на массированный ночной обстрел Киев, который произошел 16 апреля, и показала, как выглядит столица после атаки.

Так, в ночь на среду российская армия нанесла удар ракетами и дронами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере четыре человека, среди них — 12-летний мальчик, еще более полусотни получили ранения. Попадание зафиксировали в жилые дома, на местах работают спасатели и медики.

После атаки город окутал густой дым — киевляне жалуются на резкий запах горелого в воздухе. На фоне этих событий Никитюк в Instagram обнародовала фото утреннего Киева, показав последствия очередного террора и выразила соболезнования.

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

«Страшная ночь… Атаки, много погибших по всей стране. Мои соболезнования», — коротко написала она.

Кроме столицы, под ударом оказались также другие регионы, в частности Днепропетровщина и Харьковщина. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов и помощь пострадавшим.

Напомним, недавно дома у Леси Никитюк побывал ее коллега Слава Демин. Журналист показал вид квартиры звезды изнутри и чем ведущая его угощала.

