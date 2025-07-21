ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
5886
Время на прочтение
1 мин

Леся Никитюк ответила известной актрисе, которая упрекнула ее за съемки в фильме: "Больше не буду"

Звезда уже с традиционной иронией подошла к ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Леся Никитюк, Дарья Петрожицкая

Леся Никитюк, Дарья Петрожицкая

Украинская ведущая Леся Никитюк ответила на хейт после съемок в комедийном фильме "Песики".

Так, в фотоблоге звезда опубликовала фрагмент из интервью актрисы Дарьи Петрожицкой, которая делилась мнением относительно возможностей актеров играть в украинском кино. По ее мнению, иногда талантливые кадры остаются без внимания создателей, поскольку не имеют такой медийности. И в результате ее возмущает такой отбор актеров на роль.

"Не хочу никого обижать, но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они не интересны и не медийные. Даже о себе скажу: почему на главную роль не взять актрису. При этом Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", — отметила Петрожицкая.

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

В ответ Никитюк не стала гневно реагировать, вместо этого использовала фирменный острый юмор и призналась, что следующий этап — написание песен: "Да успокойтесь, больше я не буду сниматься в кино! Пойду писать песни".

Напомним, недавно Леся Никитюк через пять недель после родов показала свою фигуру и призналась, нравится ли она себе в зеркале.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie