Леся Никитюк ответила известной актрисе, которая упрекнула ее за съемки в фильме: "Больше не буду"

Леся Никитюк, Дарья Петрожицкая

Реклама

Украинская ведущая Леся Никитюк ответила на хейт после съемок в комедийном фильме "Песики".

Так, в фотоблоге звезда опубликовала фрагмент из интервью актрисы Дарьи Петрожицкой, которая делилась мнением относительно возможностей актеров играть в украинском кино. По ее мнению, иногда талантливые кадры остаются без внимания создателей, поскольку не имеют такой медийности. И в результате ее возмущает такой отбор актеров на роль.

"Не хочу никого обижать, но пошла тенденция, что ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они не интересны и не медийные. Даже о себе скажу: почему на главную роль не взять актрису. При этом Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", — отметила Петрожицкая.

Реклама

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

В ответ Никитюк не стала гневно реагировать, вместо этого использовала фирменный острый юмор и призналась, что следующий этап — написание песен: "Да успокойтесь, больше я не буду сниматься в кино! Пойду писать песни".

Напомним, недавно Леся Никитюк через пять недель после родов показала свою фигуру и призналась, нравится ли она себе в зеркале.