Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Леся Никитюк ответила на хейт в Сети и объяснила, почему до сих пор не вышла замуж

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2438
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Леся Никитюк ответила на хейт в Сети и объяснила, почему до сих пор не вышла замуж

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая дала отпор злопыхателям.

Украинская телеведущая Леся Никитюк метко ответила всем хейтерам, критикующим ее в Сети, а также пошутила, почему до сих пор ходит незамужняя.

Пользователи социальных сетей не упускают возможности написать ей оскорбительные комментарии. Впрочем, Леся уже знает, как реагировать на подобные упреки в Сети.

В сторис в Instagram ведущая показала, как вместе с мамой читает комментарии к своим фото. Также звезда записала видеообращение к поклонникам и призналась, что сейчас злые комментарии даже поднимают настроение.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Как поднять себе настроение? Зайти на Facebook, которое я не веду, посмотреть, как позорная 5-гривневая пресса публикует мои фотографии, которым уже по пять лет, и под этими фотографиями люди ср*ть, как могут. Когда-то я злилась, а сейчас меня это так отвлекает. Это реально поднимает настроение! Спасибо", — сказала Леся.

Ведущая заметила, что больше всех волнует, почему же до сих пор 35-летняя знаменитость не нашла своего избранника, поэтому решила расставить все точки над "i", но в своей шутливой манере.

"Люди, раскрываю секрет! Меня в пятом классе баба обмела веником! Я серьезно говорю, это основная причина", — пошутила Леся.

Читайте также:

  •  

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2438
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация