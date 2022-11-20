Леся Никитюк ответила на хейт в Сети и объяснила, почему до сих пор не вышла замуж

Украинская телеведущая Леся Никитюк метко ответила всем хейтерам, критикующим ее в Сети, а также пошутила, почему до сих пор ходит незамужняя.

Пользователи социальных сетей не упускают возможности написать ей оскорбительные комментарии. Впрочем, Леся уже знает, как реагировать на подобные упреки в Сети.

В сторис в Instagram ведущая показала, как вместе с мамой читает комментарии к своим фото. Также звезда записала видеообращение к поклонникам и призналась, что сейчас злые комментарии даже поднимают настроение.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Как поднять себе настроение? Зайти на Facebook, которое я не веду, посмотреть, как позорная 5-гривневая пресса публикует мои фотографии, которым уже по пять лет, и под этими фотографиями люди ср*ть, как могут. Когда-то я злилась, а сейчас меня это так отвлекает. Это реально поднимает настроение! Спасибо", — сказала Леся.

Ведущая заметила, что больше всех волнует, почему же до сих пор 35-летняя знаменитость не нашла своего избранника, поэтому решила расставить все точки над "i", но в своей шутливой манере.

"Люди, раскрываю секрет! Меня в пятом классе баба обмела веником! Я серьезно говорю, это основная причина", — пошутила Леся.

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