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- Гламур
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Леся Никитюк ответила на упреки о суррогатном материнстве и показалась с женихом в новом статусе
Ведущая поставила на место сплетников и хейтеров.
Украинская ведущая Леся Никитюк после рождения сына ответила на ложные слухи в Сети.
Так, знаменитость в фотоблоге сделала репост сторис, где юзерка поделилась впечатлениями от контента, где обсуждают жизнь Никитюк. В частности, она обратила внимание на некоторые видео, которые откровенно распространяют манипулятивную информацию и ложь.
"Зашла на YouTube. И первая рекомендация: "Леся Никитюк всех обманывает!" Около 50 тыс. просмотров. Женщину обвиняют за маленький животик и белье", — возмущенно написал юзер.
На абсурдные обвинения Леся ответила в стиле, присущем ее чувству юмора. Она опубликовала романтическое фото с женихом Дмитрием Бабчуком уже в статусе родителей и дополнила его ироничной подписью: "Всем желаем таких обвинений. С уважением телеведущая, которая оплатила суррогатную мать". Таким образом знаменитость не только опровергла слухи, но и показала, что не позволяет безосновательным домыслам влиять на ее настроение или личную жизнь.
Напомним, Никитюк родила сына 15 июня этого года. Она пока редко показывает малыша и не раскрывает его имени. Но недавно ее коллега со съемочной площадки делился, действительно ли на работе Лесе удавалось скрывать свою беременность.