Леся Никитюк ответила, почему не стала новой "холостячкой": "Белоснежка и семь гномов 2"

Также знаменитость поделилась, спрашивают ли ее родители о свадьбе.

Известная ведущая Леся Никитюк подумала, почему не стала новой "Холостячкой".

Так, немало сторонников шоу надеялись, что в этом году будет выбирать свою любовь именно она. Впрочем, этого не произошло. В программе "Світське життя" звезда прокомментировала это.

"Честно, не могу сказать, что я до сих пор комплексую, но в принципе я понимаю реальность, это было бы как "Белоснежка и семь гномов 2". Возможно бы и нашла, а возможно и потеряла бы все, что есть", — ответила Никитюк.

Также звезда поделилась, спрашивают ли ее родители о свадьбе дочери. Так, ведущая отметила, что они уже смирились, что Леся выйдет замуж нескоро: "Все уже готовы, только, пожалуйста, будьте готовы и вы, мужчина", — отметила знаменитость.

Напомним, недавно Лесю Никитюк "взломали", запостил ее интимные фото и переписку с "Холостяком". Вскоре ведущая возобновила страницу и прокомментировала инцидент.

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