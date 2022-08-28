Леся Никитюк побывала в разрушенной Ахтырке, где показала милые подарки от детей

Телеведущая Леся Никитюк отправилась в город-герой в Сумской области.
Своими глазами увидеть разрушенную российскими оккупантами Ахтырку отправилась Леся Никитюк. Там телеведущую ждали не только съемки, но и встреча с поклонниками.
В сторис на своей странице в Instagram Никитюк рассказала, что уехала домой не с пустыми руками. Маленькие поклонники подарили телеведущей небольшие подарочки на память.
Подростки написали Леси милые записки с комплиментами и благодарностями за теплую встречу.
- Лесичка, я тебя очень люблю! Не верю, что я тебя встретила…
- Леся, я вас очень люблю! Вы очень крутая! Слава Украине! Мы обязательно победим!
Кроме маленьких посланий, дети угостили Леди Ле шоколадными конфетами.
Напомним, что недавно Леся Никитюк записала зажигательный дуэт с певицей Jerry Heil, в котором они постебали россиянку, которая не хотела уезжать из оккупированного Крыма.
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