Леся Никитюк поделилась, как помогает переселенцам после закрытия приюта в Хмельницком

Ведущая Леся Никитюк сообщила, что центр помощи для переселенцев в Хмельницком закрылся.

Впрочем, люди, которые вынуждены были бежать с горячих точек, нуждаются в помощи. Леся сама продолжила помогать после закрытия приюта некоторым семьям. К сожалению, семей, которые нуждаются в помощи, много.

"Приют закрылся… Но я продолжаю лично помогать некоторым семьям. К сожалению, таких семей, которые нуждаются в постоянной помощи, есть еще много. Переселенцы, потерявшие свои дома, семью, им некуда вернуться. Теперь их дети будут расти здесь — в Хмельницкой области. Стать на ноги с нуля очень сложно", — отметила Леся.

Леся Никитюк с переселенцами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Впрочем, Никитюк придумала, как каждый украинец может помочь семьям, которым пришлось убегать от войны. Ведущая предлагает взять семью под свою опеку.

"Вы можете полностью или частично помогать людям. Это может быть оплата коммуналки, продукты, или просто какие-то донаты еженедельно или ежемесячно, которые помогут людям чувствовать себя хоть немного защищенными, а главное — нужными и что о них заботятся. Я уверена, что государство, делает все возможное, но мы тоже должны заботиться друг о друге, потому что мы – украинцы", — поделилась знаменитость.

Отметим, за время существования приюта Леси в помещении начальной школы удалось разместить почти 3 тысячи вынужденных переселенцев, в том числе 320 детей и 84 домашних любимца.

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