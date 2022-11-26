Леся Никитюк поделилась забавными мемами о генераторах: "Гарри Поттер и тайный генератор"

В наше время генератор стал незаменимой вещью.

Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк подняла настроение украинцам, поделившись забавными картинками на злободневную тему.

Так, знаменитость в сторис своей страницы в Instagram запостила смешные мемы о генераторе, который в наше время для украинцев в условиях постоянного отключения света из-за обстрелов российских оккупантов стал незаменимой вещью.

В очередной раз Леся Никитюк доказала, что украинцы сильная нация и никакие российские обстрелы нас не сломают – только дадут повод создать новые мемы и посмеяться.

Немного творчества от Леси Никитюк:

Отметим, что и Народный артист Украины Павел Зибров принял участие в создании мемов. Точнее, поклонники исполнителя создали новую, забавную версию хита Павла Николаевича "День народження" о генераторе, а певец поделился этим шедевром с подписчиками в фотоблоге.

Напомним, между тем певица Наталья Могилевская провела украинцам мастер-класс по изготовлению лампочки в домашних условиях. Артистка пообещала, что такое "изобретение" будет бесперебойно работать год.

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