Леся Никитюк подогрела слухи о свадьбе и пошутила над женихом-военнослужащим
Звезда красноречивым жестом рассекретила вероятное время для свадьбы с женихом.
Украинская телеведущая Леся Никитюк намекнула на возможные планы относительно свадьбы.
Во время одного из раундов развлекательного шоу, а именно "Хто зверху", мужской команде задали дополнительный вопрос: сколько процентов женщин считают странным, если 40-летний мужчина ни разу не был женат. В этот момент блогерша Даша Астафьева обратилась к Никитюк и спросила, считает ли она это лично странным. На что ведущая ответила: "Конечно, поэтому я за 28-летнего и выхожу замуж… за 29-летнего. А, уже тогда будет 30-летний".
Ведущая также пошутила насчет своего жениха-военнослужащего. Знаменитость назвала возлюбленного Дмитрия Бабчука, назвав его "молодым и красивым", чем подколола соперников.
"Молодой и красивый — это мой муж, Володя. А в вашей ближайшей перспективе — позорный проигрыш женской команде", — насмешила своей речью Леся.
Если воспринимать слова ведущей буквально, свадьба пары не планируется до лета следующего года. Сама же Леся Никитюк официально не называла дату празднования.
