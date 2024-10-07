Леся Никитюк подтвердила роман с младшим на 9 лет военным и впервые полностью показала его

Знаменитость покончила с интригой.
Украинская ведущая Леся Никитюк официально подтвердила роман с военным Дмитрием Бабчуком.
После того, как в Сети активно начали раскрывать личность избранника знаменитости, она решила и сама покончить с интригой. В своем Instagram ведущая объявила, что действительно встречается с 28-летним военным. В частности, она коротко отметила, что Дмитрий Михайлович плюс Леся Ивановна равно любовь.
Кроме того, знаменитость перестала скрывать лицо избранника. Леся Никитюк опубликовала фото, сделанное в автомобиле. На снимке Дмитрий нежно целовал ведущую, пока та делала селфи.
"Без лишних слов, интриг и расследований. Спасибо всем за теплые слова и пожелания!" – коротко написала знаменитость.
Лесю Никитюк уже успело поздравить немало звезд с новым статусом в ее личной жизни. В частности, теплые слова ведущей написали Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Рамина Эсхакзай, Тарас Цымбалюк, Джамала и другие.
Отметим, Леся Никитюк обычно держит личную жизнь за семью замками и ничего не рассказывает о своих отношениях. На этот раз знаменитость решила сделать исключение. Она начала активно показывать мужчину в фотоблоге, правда, лицо скрывала. Впрочем, по татуировке бдительные пользователи ранее вычислили, с кем встречается ведущая. Поэтому и Леся решила больше не держать интриги.
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