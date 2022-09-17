Леся Никитюк похвасталась необычным подарком от спасателей из Кривого Рога

В своем Instagram Леся Никитюк написала сообщение по случаю Дня спасателя, которое в Украине отмечают 17 сентября. В посту телеведущая рассказала о своем наибольшем страхе во время войны и поблагодарила бойцов ГСЧС за отданный труд.

"Я больше всего боюсь не звуков воздушной тревоги, а звуков сирен скорой и пожарной после воздушной тревоги! Спасибо за помощь! Спасибо за спасенные жизни! С Днем спасателя", — написала Никитюк.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

К публикации Леся добавила фотографию вместе с криворожскими спасателями, а также похвасталась подарком от них. В память о звезде "Орла и решки" вручили каску с подписью: "Леси от 4 караула ДПРЧ-11 г. Кривой Рог".

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Сейчас телеведущая путешествует по Украине. Например, недавно Никитюк побывала в разрушенной российскими оккупантами Ахтырке Сумской области и показала трогательные подарки от местных детей.

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