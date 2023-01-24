Леся Никитюк похвасталась огромным букетом тюльпанов от тайного поклонника

Фаны гадают, кто же мог подарить звезде цветы.

Телеведущая Леся Никитюк заинтриговала своих поклонников романтической фотографией с огромным букетом.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото с нежным букетом розовых и белых тюльпанов в руках. Под фотографией Никитюк пошутила, что незнакомец, дарящий ей цветы, всегда оставляет их под чужой дверью.

"Кто-то у дверей постоянно оставляет цветы, но я хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й...и на 15-м этаже, а не на третьем", — написала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники ведущей оценили ее остроумное чувство юмора и отметили, что Леся очень повезло с таким поклонником. Впрочем, некоторых интересовало, кто этот тайный незнакомец. Кто-то предположил, что цветы Никитюк подарил шоумен Слава Демин.

В свою очередь телеведущий шутливо ответил на вопросы фанатов в своем Instagram и написал, что расскажет об их отношениях с Лесей только тогда, когда она будет не против.

"Слава, успокойся, возьми себя в руки", — пошутила в ответ Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также Леся ответила на комментарий одной из подписниц "Только не Слава".

"Слава, скажи своей бывшей, пусть успокоится", — написала в шутку Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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