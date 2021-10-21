Леся Никитюк похвасталась оригинальными подарками друзей на 34-летие

На днях звезда отпраздновала день рождения.

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая на днях громко отпраздновала 34-летие, похвасталась своими подарками.

Знаменитость устроила вечеринку в стиле 90-х, куда пригласила друзей и коллег. Некоторые из них подготовили презенты к тематики праздника. В частности, Леси подарили чайный сервиз.

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

"Этот сервиз напоминает нам, где мы были и с чего мы пили чай. Всегда останется в наших сердцах", — прокомментировала Никитюк.

А вот одна очень внимательная подруга звезды решила осуществить детскую мечту именинницы и нашла ей куклу Барби 1987 года выпуска, когда и родилась Леся.

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

"История о следующем подарке очень плачевная лично для меня. В детстве я хотела куклу Барби, но так у меня ее не было. Когда я выросла, заработала первые деньги — я купила куклу, подержала ее в руках и подарила своей племяннице, потому что Леся — большая девочка и куклами она не играет. И вот одна моя подруга услышала эту историю, нашла на аукционе куклу Барби 1987 года выпуска и теперь она у меня. Это очень круто!" — поделилась знаменитость.

Сразу двое друзей подарили Лесе штопоры. Также имениннице вручили халатик, драгоценные украшения и шкатулку, куда Леся уже положила новенькие кольцо-трансформер, которое превращается в подвеску, а также подвеску и серьги с малахитом.

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

"Ну, и какая же вечеринка 90-х без такого подарка. Мама Кэт мне презентовала две подушечки и одеяло, чтобы Лесичка хорошо спала", — показала она.

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

Также именинницу засыпали роскошными букетами цветов.

Подарки Леси Никитюк в день рождения / instagram.com/lesia_nikituk

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