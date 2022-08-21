Леся Никитюк похвасталась помидорами с маминого огорода: могут одолеть вражеский беспилотник

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась удачным урожаем на мамином огороде, где выросло "настоящее оружие" против оккупантов.

Звезда "Орла и решки" Леся Никитюк из-за войны в Украине снова поселилась в родительском доме в Хмельницком. Там ведущая отвлекается от медийности и волонтерства на домашние дела.

Так, в своих сторис в Instagram Никитюк похвасталась спелыми помидорами, выросшими на грядках у ее мамы Екатерины Петровны.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Посмотрите, какой я у мамы на огороде только что сорвала помидор. Он просто лежал, на землю упал. Посмотрите, какой большой, граммов 500!" – с восторгом рассказала на видео Леся.

Уродило у мамы на огороде / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, леди Ле, с присущим ей чувством юмора, нашла неожиданное применение для домашних овощей.

"Друзья, так вот, не дай бог, вражеский беспилотник, так взяла этот помидор — ха!" – пошутила ведущая, представляя, что бросает томат во врагов.

Кроме "боевых" помидоров на грядке у Никитюк уродились еще и красные перцы. Однако, как они помогут преодолеть оккупантов, Леся пока не признается.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно вместе с Jerry Heil Леся Никитюк высмеяла в новой песне россиянку, привыкшую "по-домашнему" жить в оккупированном Крыму.

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