Леся Никитюк похвасталась роскошным сюрпризом от поклонника

В украинской телеведущей Леси Никитюк появился таинственный поклонник, который просто засыпает ее подарками.

Знаменитость похвасталась, какой романтический и роскошный сюрприз ей устроили. Леси прямо под дверью квартиры оставили корзины цветов. Букеты были сделаны из красных и белых роз, которыми было выложено имя "Леся". Кроме цветов ухажер оставил немало воздушных шариков в форме красного сердца.

"Выхожу я значит из лифта… Вдруг что, консьержку тоже зовут Леся", — пошутила знаменитость.

Поклонник выбрал оригинальный подарок для Леси / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая не спешит рассекречивать имя таинственного поклонника, который засыпает ее подарками. Леся показывает презенты, но каждый раз отшучивается о том, кто же ей их оставляет.

"А мысленно: это мне или консьержке", — шутит Леся.

А Леся все шутит / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно таинственный поклонник оставил ведущей немалый букет розовых и белых тюльпанов. Однако и в тот раз Леся отшутилась, когда поклонники попросили ей рассекретить имя поклонника, который засыпает ее цветами.

Кстати, хотя Никитюк и держит подробности своей личной жизни за семью замками, ее приятель, ведущий Слава Демин, оказался более разговорчивым. Он намекнул, что Леся уже не одинока.

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