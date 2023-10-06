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Леся Никитюк похвасталась щедрым урожаем с родительского огорода

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
772
Время на прочтение
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Леся Никитюк похвасталась щедрым урожаем с родительского огорода

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Звезда приехала к родным в гости.

Телеведущая Леся Никитюк показала фанам, урожаем выросшим на огороде ее родителей.

Знаменитость, проживающая в Киеве, время от времени наведывается в гости к родным в Хмельницкий и помогает им с хозяйством. В своих Instagram-stories Леся показала, что они с мамой и папой выращивают в своем огороде.

Да, ведущая похвасталась немалым урожаем перца чили и спелыми томатами черри.

"Пока меня не было, на огороде созрел мой чили. Чтобы все были во главе. И чери", — написала Леся.

Леся Никитюк показала урожай / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показала урожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показала урожай / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показала урожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также на грядках у семьи Никитюк уродились перцы. Звезда рассказала, что с самого детства мама приучала ее к тому, как правильно выращивать фрукты и овощи.

"А вы думаете, чего я почти никогда в те клубы не ходила, потому что Кэт с детства меня полоты и сапаты заставляла. Страшнее всего это сеянка, до нее нужны были тонкие, длинные пальчики, такие только у меня", — написала Леся.

Леся Никитюк показала урожай / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показала урожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Однако, как пошутила ведущая, не все семена дали тот урожай, который ожидали. Леся показала огромный куст табака, который ее отец сажал, как батат.

"Отец до сих пор маме говорит, что сажал батат, но есть нюанс. Это табак", — пошутила звезда.

Леся Никитюк показала урожай / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк показала урожай / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Дата публикации
Просмотры
772
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