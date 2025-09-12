- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 531
- Время на прочтение
- 1 мин
Леся Никитюк похвасталась сюрпризом от жениха-военного: "Ни один пацан такого мне не дарил"
Ведущая показала, каким презентом ее порадовал возлюбленный.
Украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась оригинальным подарком от жениха, военного Дмитрия Бабчука.
Избранник знаменитости не забывает время от времени радовать ее презентами. Оказывается, у Дмитрия Бабчука довольно практичный взгляд относительно выбора подарков. В частности, он приобрел для Леси Никитюк такой презент, который до этого ни один мужчина ей не делал. Дмитрий Бабчук вручил возлюбленной яркие кроссовки. Ведущая уже успела примерить обувь и показала, как она выглядит на ее ногах.
"Ни один пацан такого мне не дарил", - поблагодарила избранника знаменитость.
Отметим, Леся Никитюк осенью прошлого года рассекретила отношения с Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года ведущая призналась, что они обручились. Уже в июне пара впервые стала родителями. В одном из роддомов Киева у влюбленных родился сын.
