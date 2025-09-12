ТСН в социальных сетях

Леся Никитюк похвасталась сюрпризом от жениха-военного: "Ни один пацан такого мне не дарил"

Ведущая показала, каким презентом ее порадовал возлюбленный.

Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась оригинальным подарком от жениха, военного Дмитрия Бабчука.

Избранник знаменитости не забывает время от времени радовать ее презентами. Оказывается, у Дмитрия Бабчука довольно практичный взгляд относительно выбора подарков. В частности, он приобрел для Леси Никитюк такой презент, который до этого ни один мужчина ей не делал. Дмитрий Бабчук вручил возлюбленной яркие кроссовки. Ведущая уже успела примерить обувь и показала, как она выглядит на ее ногах.

"Ни один пацан такого мне не дарил", - поблагодарила избранника знаменитость.

Возлюбленный Леси Никитюк сделал ей довольно практичный подарок / © instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, Леся Никитюк осенью прошлого года рассекретила отношения с Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года ведущая призналась, что они обручились. Уже в июне пара впервые стала родителями. В одном из роддомов Киева у влюбленных родился сын.

Напомним, недавно Леся Никитюк поймала мошенников с поличным. Ведущая пригрозила злоумышленникам наказанием.

