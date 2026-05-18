Леся Никитюк показала 11-месячного сына на пляже в Одессе и как с ним на базаре закупы делала
Ведущая с Оскаром поехала отдохнуть на несколько дней.
Украинская ведущая Леся Никитюк замиловала новыми кадрами с маленьким сыном Оскаром во время отдыха в Одессе.
Звездная мама отправилась к морю вместе с 11-месячным малышом, чтобы устроить себе несколько дней отдыха. Для путешествия Леся воспользовалась персональным трансфером, а уже после приезда сразу повела сына на пляж.
В своем фотоблоге ведущая поделилась атмосферными кадрами у моря. На одном из снимков счастливый Оскар сидел на пляже и наслаждался солнечной погодой. Никитюк с юмором пошутила, что сын уже даже успел «попробовать» одесский песок.
Кроме морского отдыха, Леся не обошла и знаменитый одесский базар. Ведущая прошлась по рядам, дегустировала местные вкусности и показала, как делала покупки прямо с сыном на руках. Оскар был в панамке и внимательно наблюдал за маминой гастрономической экскурсией, правда, лицом к камере не поворачивался.
«Все вкусное и вечеринка вкусная. Я не могу… Ну люблю я эту Одессу и этих людей. Взяли брынзы и еще пол базара скупили», — с юмором поделилась ведущая.
Напомним, недавно Леся Никитюк сделала редкое исключение и показала лицо маленького Оскара вблизи по случаю особой семейной даты.