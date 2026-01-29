Леся Никитюк показала 7-месячного сына в забавной шляпке и как он выглядит сейчас

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новыми семейными кадрами и показала, как заметно подрос ее семимесячный сын Оскар.

В своем Instagram Леся опубликовала фото из домашней жизни, на котором малыш предстает в забавном образе. Для досуга дома ведущая выбрала сыну боди, штанишки и яркую вязаную шляпку салатового оттенка. Дополнил атмосферу уюта и семейного тепла четвероногий любимец звезды — песик Рафик, который составил компанию маленькому Оскару.

Нежный момент Никитюк подписала со свойственным ей юмором: «Мои сракулики».

К слову, ранее Леся Никитюк признавалась, что из-за напряженной ситуации в Киеве временно выехала с сыном в Хмельницкий. Именно там живут ее родители и близкие родственники. В кругу семьи звезда проводит много времени и регулярно радует подписчиков теплыми семейными моментами.

В частности, недавно Леся с юмором показывала, как примеряла образы из маминого гардероба для национального отбора на «Евровидение-2026». Звезда не упустила возможности пошутить и устроить забавное голосование.