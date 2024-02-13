Леся Никитюк показала, как готовила борщ в печи в сельской домике в Полтавской области

Украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в село Опишня, что в Полтавской области.

В своем Instagram знаменитость активно показывает, как проходит ее отпуск и чем она занимается. В частности, Леся уже успела приготовить борщ прямо в печи. Кстати, приготовление блюда происходило в украинском аутентичном домике.

Отпуск Леси Никитюк в Полтавской области / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

После того, как борщ уже был готов, разогретая печь не осталась без дела. Никитюк отдыхала на лежанке и наслаждалась теплом в зимние прохладные дни.

Отпуск Леси Никитюк в Полтавской области / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Как призналась знаменитость, ей очень понравился такой отдых, во время которого она подробнее ознакомилась с украинской историей и приобщилась к традициям. Никитюк решила, что теперь каждый месяц будет устраивать себе подобные активности.

Отпуск Леси Никитюк в Полтавской области / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Прекрасно проведенное время в селе Опишня останется в сердце надолго! Разпаливание печи, борщ в печи, сон на печи, свежий воздух, сон, мастер-классы с гончарства вдохновили меня и девочек раз в месяц ездить на подобные экскурсии", — поделилась Леся.

Напомним, недавно супруга певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – показывала, как проходит их первый отпуск без двухлетнего сына. Супруги отправились наслаждаться отдыхом на запад Украины.

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