Леся Никитюк показала, как на хмельницком базаре покупки делала, и кое-что нашла для Нади Дорофеевой

Звезда даже примеряла несколько вещей.
Телеведущая Леся Никитюк показала, как ходила за покупаками на базар в родном Хмельницком.
Вместе с семьей звезда отправилась на рынок, чтобы посмотреть некоторые вещи. Своими находками Леся поделилась с фанами в Instagram-stories.
"Этот день настал! Вот он знаменитый хмельницкий базар", — написала Никитюк.
Так, например, ведущую удивили цены на колготки, которые на рынке можно приобрести всего за 40 гривен. Как отметила Леся, по такой цене можно брать и 10 пар.
Также знаменитость помогла маме Екатерине подготовиться к зиме и подобрать стильное утепленное пальто. Рассматривая модель, Никитюк пошутила, что нужно более осмотрительно смотреть, чтобы не повторять образы других звезд.
"Такая у Насти Каменских уже была, мама такую уже не наденет", — в шутку сказала Леся.
Среди находок Никитюк оказался костюм с логотипами известных брендов Gucci и Adidas. Как рассказала Леся, такая "коллаборация" стоит всего 3800 гривен.
На сторис ведущей сразу отреагировала певица Надя Дорофеева и в шутку попросила ее взять ей этот костюм, на что Леся ответила, что для артистки это очень дорого.
Сама Никитюк тоже примеряла несколько нарядов. Например, ведущая приметит темные короткие шорты на осень и покрутилась перед зеркалом в магазине костюмов.
В завершение ведущая посетила местный ларьок, где по ее словам, делают вкусные хот-доги и кофе.
"Кофе и хот-доги – божественные! Но мы идем на борщ", – написала Леся.
Напомним, недавно Леся Никитюк показала, какой щедрый урожай насобирала на родительском огороде.
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