Леся Никитюк показала, как на хмельницком базаре покупки делала, и кое-что нашла для Нади Дорофеевой

Звезда даже примеряла несколько вещей.

Телеведущая Леся Никитюк показала, как ходила за покупаками на базар в родном Хмельницком.

Вместе с семьей звезда отправилась на рынок, чтобы посмотреть некоторые вещи. Своими находками Леся поделилась с фанами в Instagram-stories.

"Этот день настал! Вот он знаменитый хмельницкий базар", — написала Никитюк.

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Так, например, ведущую удивили цены на колготки, которые на рынке можно приобрести всего за 40 гривен. Как отметила Леся, по такой цене можно брать и 10 пар.

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также знаменитость помогла маме Екатерине подготовиться к зиме и подобрать стильное утепленное пальто. Рассматривая модель, Никитюк пошутила, что нужно более осмотрительно смотреть, чтобы не повторять образы других звезд.

"Такая у Насти Каменских уже была, мама такую уже не наденет", — в шутку сказала Леся.

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Среди находок Никитюк оказался костюм с логотипами известных брендов Gucci и Adidas. Как рассказала Леся, такая "коллаборация" стоит всего 3800 гривен.

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На сторис ведущей сразу отреагировала певица Надя Дорофеева и в шутку попросила ее взять ей этот костюм, на что Леся ответила, что для артистки это очень дорого.

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Сама Никитюк тоже примеряла несколько нарядов. Например, ведущая приметит темные короткие шорты на осень и покрутилась перед зеркалом в магазине костюмов.

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В завершение ведущая посетила местный ларьок, где по ее словам, делают вкусные хот-доги и кофе.

"Кофе и хот-доги – божественные! Но мы идем на борщ", – написала Леся.

Леся Никитюк на хмельницком базаре / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк показала, какой щедрый урожай насобирала на родительском огороде.

Читайте также: