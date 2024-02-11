Леся Никитюк показала, как необычно проходит ее отпуск в сельской хижине в Полтавской области

Украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с подругами порадовала фанатов забавными кадрами из отпуска в Полтавской области.

Так, знаменитость вместе с подругами арендовала избу в селе Опишня Полтавской области. Дорога к дому оказалась довольно опасной, ведь все тропы замело снегом, но подруг звезды это очень развеселило. Уже в доме каждая выбрала себе кровать. Впрочем, Леся сразу легла на место, расположенное над печью.

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также артистка в фотоблоге поделилась кадрами традиционных украинских блюд, которыми она лакомилась сразу по приезду. В частности, клецками и варениками на фоне заснеженных холмов. А также компания попробовала разных видов местных настойок.

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Впоследствии Никитюк насмешила пользователей, как вечером они с подругами развлекались перед сном. В частности, друзья ведущей кланялись ей на полу, пока она лежит на печи, словно "львица".

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На следующий день Леся показала, как из колодца набирает воду. А потом она с подругами посетили баню. Также компания вместе с местной хозяйкой готовила себе еду в печи. Для этого они оделись в традиционные украинские платки.

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на отдыхе с подругами / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез прямо во время съемок ее шоу и порадовал подругу сюрпризом.

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