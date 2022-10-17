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Леся Никитюк показала, как подготовилась к холодной зиме на случай отсутствия отопления

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Леся Никитюк показала, как подготовилась к холодной зиме на случай отсутствия отопления

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая, как и все украинцы, решила закупить все необходимое.

Звезда украинского телевидения Леся Никитюк показала поклонникам, что приобрела на случай холодов зимой.

Сейчас всех украинцев призывают лучше подготовиться к низким температурам и возможным перебоям с электроэнергией и отоплением. Так что Никитюк тоже не стала медлить.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В сторис в Instagram телеведущая показала, что уже закупила настольную газовую плиту с баллоном, а также запаслась дровами. Единственное, что осталось в списке Никитюк – генератор и зарядная станция.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

К счастью, родители Леси живут в частном доме, поэтому на всякий случай у семьи еще есть камин.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, на днях мужчина Анны Тринчер, блоггер Александр Волошин, тоже рассказал поклонникам, что подготовил все необходимое на случай ядерного удара по Украине.

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