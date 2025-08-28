Леся Никитюк показала, как пряталась с двухмесячным сыном от обстрелов: "Страшная ночь"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк показала, как с двухмесячным сыном пряталась от обстрелов.

Страна-агрессор Россия в ночь на 28 августа в очередной раз обстреляла Киев. Оккупанты нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами различных типов. К сожалению, есть попадания в разных районах столицы.

Леся Никитюк сейчас вместе с двухмесячным сыном находится в Киеве. Ведущая не пренебрегает безопасностью во время воздушных тревог. Вместе с малышом знаменитость вышла из квартиры и находилась в безопасном месте. Сын Леси Никитюк отдыхал в коляске.

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Страшная ночь", — коротко высказалась о ночном обстреле Леся Никитюк.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская прокомментировала обстрел Киева в ночь на 28 августа. Артистка вместе с семьей пряталась в паркинге. Тем не менее, они слышали громкие взрывы, ведь "прилеты" были рядом. Знаменитость говорит, что во время обстрела дома содрогались.