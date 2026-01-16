Леся Никитюк показала, как с 7-месячным сыном и женихом наслаждается отдыхом в Карпатах

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как с 7-месячным сыном и женихом, военным Дмитрием Бабчуком, наслаждается отдыхом на западе Украины.

Зимний отпуск знаменитости уже давно должен был начаться. Однако его пришлось отложить, поскольку ведущая заболела. Но сейчас же Леся Никитюк догоняет упущенное. В своем Instagram звезда показала, как наслаждается отпуском среди заснеженных Карпат.

Компанию Лесе Никитюк составили 7-месячный сын Оскар и жених Дмитрий Бабчук. Семейство на время отпуска арендовало деревянный домик, из панорамного окна которого открывается просто невероятный вид на заснеженные горы и лес.

Реклама

Дом, в котором остановилась Леся Никитюк вместе с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая охотно показывает сынишке близлежащие пейзажи. Правда, перед прогулкой Леся Никитюк одевает мальчика как можно теплее - шапка, теплый комбинезон и в дополнение еще и одеяло, чтобы Оскар не замерз.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Сама Леся Никитюк с женихом довольно активно отдыхает. Пара успела покататься на снегоходах прямо среди гор. Ведущая уже показала атмосферное фото, где ее возлюбленный изображен за рулем, а она позирует позади него.

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показывала, как отдыхает в Буковеле. Компанию знаменитости составили 19-летняя дочь и родная сестра.