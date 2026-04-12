Леся Никитюк показала, как с 9-месячным сыном устроила "битву" пасхальными яйцами в честь Пасхи

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как в ее семье проходит Пасха.

Особенный праздник знаменитость решила провести в семейном кругу. Поэтому, вместе с 9-месячным сыном Оскаром ведущая поехала из Киева к родителям, которые проживают в Хмельницком. Там они вместе подготовились к празднику.

Леся Никитюк посвятила пасху / © instagram.com/lesia_nikituk

Уже воскресным утром Леся Никитюк отправилась в церковь, где посвятила пасху. После этого ведущую ждал завтрак в семейном кругу.

Завтрак Леси Никитюк в честь Пасхи / © instagram.com/lesia_nikituk

Конечно же, о традициях ведущая не забывает. Более того, она поощряет Оскара активно принимать в них участие. В частности, Леся Никитюк даже устроила с ним "битву" пасхальных яиц. Победителем был Оскар.

"Лучшая Пасха", - коротко поделилась своими эмоциями знаменитость.

Сын Леси Никитюк победил в "битве" пасхальных яиц / © instagram.com/lesia_nikituk

К слову, это первая Пасха Леси Никитюк в статусе мамы. В прошлом году 15 июня ведущая родила сына. Отец мальчика - военный Дмитрий Бабчук, с которым знаменитость помолвлена. Поговаривают, что пара состоит в браке. Однако сами влюбленные этого не подтверждают.

