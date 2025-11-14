ТСН в социальных сетях

Гламур
3051
1 мин

Леся Никитюк показала, как с крошечным сыном пряталась от обстрела и что ее спасало от тревоги

Знаменитость провела ужасную ночь в укрытии.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк показала, как с крошечным сыном пряталась от вражеского обстрела.

В ночь на 14 ноября страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. Оккупанты запустили по украинским городам 19 ракет воздушного, наземного и морского базирования, а также 430 беспилотников различных типов.

Под прицелом оказалась и столица. К сожалению, попадания и падение обломков зафиксированы практически во всех районах Киева. Ведущая Леся Никитюк также слышала все ужасы обстрела. Знаменитость не пренебрегала безопасностью и вместе с маленьким сыном пряталась в подземном паркинге.

"Называется поспали", - написала разъяренная знаменитость.

Леся Никитюк с сыном в паркинге / © instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая также призналась, что маленький сынок спасает ее от тревоги и отвлекает от негативных мыслей.

"А эти маленькие ручки снимают с меня всю усталость", - поделилась ведущая.

Сын Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, страна-агрессор Россия постоянно атакует украинские города. Недавно у певца CHEEV состоялся концерт в Харькове, где он едва не оказался в эпицентре обстрела.

