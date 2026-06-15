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Леся Никитюк показала, как в задымленном паркинге пряталась от громких взрывов в Киеве: "Дышали горелым"
Ведущая показала, как пряталась от обстрела.
Украинская телеведущая Леся Никитюк прокомментировала пережитую ужасную ночь в Киеве, который страна-агрессор Россия массированно атаковала.
15 июня российские оккупанты совершили очередное преступление против мирного населения. Захватчики нанесли массированный удар по Украине. Под прицелом оказалась столица. Россияне обстреливали Киев баллистическими и крылатыми ракетами и дронами.
Леся Никитюк вместе с сыном находилась у себя дома. Знаменитость не пренебрегала сигналами воздушной тревоги и спускалась в подземный паркинг. Более того, ведущая пряталась на минус третьем этаже. Однако Леся Никитюк говорит, что хоть она и была глубоко под землей, но дым и запах горелого ощущался даже там. Знаменитость призывает ответственно относиться к своей защите и прятаться от обстрелов как можно лучше, если есть такая возможность.
«Паркинг –3. Все уже в дыму. Страшная ночь. И как показала практика, даже -1 этаж паркинга очень опасен. Да что тут говорить. Даже на -3 дышали горелым. Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью, прячьтесь. И прячьтесь поглубже», — выразилась знаменитость.
Напомним, ранее певица Наталья Могилевская показала, как пряталась от громких взрывов в Киеве. После ужасных обстрелов к ней обратилась российская артистка Алла Пугачева.