Леся Никитюк показала, какой устроила отдых для племянниц: "Почти год никуда не ездили"

Телеведущая Леся Никитюк много времени проводит со своими племянницами и даже отправилась с ними на отдых.

В Instagram знаменитость поделилась, что почти за год войны поняла, как важно посвящать внимание своим родным, особенно детям.

"Если вы спросите меня, что изменилось во мне за последний год? Первое, что я скажу, это то, что я начала еще больше уделять внимания семье и нашим детям. Нашим, потому что у нас брат отвечает за потомство, а я за кар" еру", — поделилась Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк вместе с племянницами поехала на "перезагрузку" в одну из СПА-отелей в Хмельницкой области. Там девушки могли насладиться играми и поплавать в бассейне, а самое главное отвлечься от ужасных новостей. Фотографиями отдыха Леся поделилась на своей странице.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Боже, как радовались девушки, когда увидели бассейн и детский клуб... и я на секунду задумалась, что они уже почти год никуда не ездили. Наши дети живут в стрессе, прячутся в укрытиях и вместо игр обсуждают новости. Классно, что в такой" сложное время в Украине есть места, в которых можно перезагрузиться… отвлечь детей позитивом", – поделилась Никитюк.

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