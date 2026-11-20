Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк показала редкое архивное фото с бабушкой Надей и вспомнила удивительное совпадение, которое связало ее детские воспоминания с путешествием на Мадагаскар.

Знаменитость поделилась с подписчиками семейным кадром, сделанным много лет назад. На нем она еще совсем маленькая позирует рядом с бабушкой. Однако на этот раз внимание Леси привлекла не только сама фотография. Телеведущая заметила интересную деталь на заднем плане. Именно она впоследствии приобрела для нее особое значение. Ведь изображенное там место спустя годы стало реальным пунктом назначения звезды.

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„Я и бабушка Надя! Позади меня фотообои, на которых изображен пляж Мадагаскара. Удивительно, но в 25 лет я реально туда попала», – поделилась воспоминаниями Леся.

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Леся Никитюк с бабушкой / © instagram.com/lesia_nikituk

Оказалось, что это место телеведущая посетила во время работы над популярным тревел-шоу «Орел и Решка». В 2012 году она отправилась на Мадагаскар вместе с соведущим Андреем Бедняковым . Тогда Никитюк только начинала свой путь в проекте, который впоследствии принес ей широкую популярность. Экзотическое путешествие запомнилось ей встречей с необычной природой острова, в том числе лемурами и огромными баобабами.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк впервые признался, как из-за войны потерял дом .

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