Леся Никитюк показала маму, на которую похожа как две капли воды, и удивила подарками для нее

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно покрестила 4-месячного сына и рассекретила его имя, показала кадры с родным человеком.

В своих Instagram-сторис звезда опубликовала видео, на котором показала свою маму Екатерину Петровну, и удивила неожиданными покупками для нее. Так, на кадрах Никитюк предложила маме огуречный крем, шампунь для волос с крапивой и другие косметические средства.

Когда же ведущая показывала первый продукт, мама с юмором подчеркнула, что пока огурцы есть на огороде, то из них также можно сделать крем. Однако Екатерина Петровна была довольна такой неожиданностью от звездной дочери. Также знаменитость показала духи, которые приобрела маме и отметила, что это является небольшой частью подарка на будущий день рождения.

