Леся Никитюк показала милое фото с полуторамесячным сыном, которого нянчила ее мама

Леся Никитюк сейчас находится в Хмельницком. Там родные ведущей просто не отходят от ее первенца.

Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила фото с полуторамесячным сыном.

Знаменитость сейчас приехала из Киева в свой родной Хмельницкий. Леся говорит, что близкие просто обожают ее сына и стараются как можно больше его нянчить. В Instagram-stories Никитюк показала, как ее мама сидела на веранде и убаюкивала маленького мальчика.

Мама Леси Никитюк с внуком / © instagram.com/lesia_nikituk

Также знаменитость призналась, что ее очень сильно удивляют племянницы. Дело в том, что она в свое время с ними нянчилась, когда те были маленькими. Сейчас же девочки помогают Лесе ухаживать за сыном. Более того, племянницы ведущей пытаются радовать маленького братика разнообразными подарками.

"Как мне теперь приятно...Я же девочек маленьких нянчила, а теперь они...Вытряхнула из копилки деньги, купила сосочку маленькому Хуанито (так ведущая называет сына - прим. ред.). Сейчас вон уже дом ему строят", - говорит ведущая.

Племянница Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно у бывшего коллеги Леси Никитюк также родился ребенок. Волонтер Сергей Притула стал отцом в четвертый раз. Ведущая насмешила реакцией на пополнение в семье экс-коллеги.

