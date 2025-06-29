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- Гламур
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Леся Никитюк показала невиданные фото из роддома и как ее поддерживал жених после появления сына
Ведущая поделилась воспоминаниями, как на свет появлялся ее первенец.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая впервые стала мамой 15 июня, поделилась трогательными воспоминаниями о рождении своего сына, имя которого держит в тайне.
В своем фотоблоге звезда опубликовала серию фотографий, сделанных в день родов. На одном из фото беременная Леся позирует полностью обнаженной перед зеркалом накануне рождения малыша. На других — изображены эмоциональные мгновения уже после родов: новорожденный мальчик на руках своего счастливого папы — военного Дмитрия Бабчука, а рядом — улыбающиеся медики из киевского роддома.
Особенно щемящим стал кадр, где Леся, Дмитрий и их первенец находятся в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Несмотря на все, ведущая признается, что эти мгновения навсегда останутся в ее памяти.
"Июнь, который запомнится навсегда..." - восхитила подписью звезда.
Публикация вызвала волну восторга у поклонников, которые растрогались такой искренностью.
Напомним, недавно Леся Никитюк забавно ответила хейтерам, которые обвинили ее во лжи о материнстве и заподозрили в обращении к суррогатной матери.