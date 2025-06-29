Леся Никитюк показала невиданные фото из роддома и как ее поддерживал жених после появления сына

Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая впервые стала мамой 15 июня, поделилась трогательными воспоминаниями о рождении своего сына, имя которого держит в тайне.

В своем фотоблоге звезда опубликовала серию фотографий, сделанных в день родов. На одном из фото беременная Леся позирует полностью обнаженной перед зеркалом накануне рождения малыша. На других — изображены эмоциональные мгновения уже после родов: новорожденный мальчик на руках своего счастливого папы — военного Дмитрия Бабчука, а рядом — улыбающиеся медики из киевского роддома.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк после родов с женихом, сыном и медиками / © instagram.com/lesia_nikituk

Особенно щемящим стал кадр, где Леся, Дмитрий и их первенец находятся в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Несмотря на все, ведущая признается, что эти мгновения навсегда останутся в ее памяти.

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Жених Леси Никитюк с их сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

"Июнь, который запомнится навсегда..." - восхитила подписью звезда.

Публикация вызвала волну восторга у поклонников, которые растрогались такой искренностью.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк забавно ответила хейтерам, которые обвинили ее во лжи о материнстве и заподозрили в обращении к суррогатной матери.