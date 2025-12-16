Леся Никитюк показала первую елку в жизни сына и как по-особенному украсила ее дома у родителей

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою подготовку к Новому году и Рождеству.

Сейчас знаменитость с полугодовалым сыном Оскаром находится в родном городе Хмельницком. В родительской квартире Леся уже позаботилась о настоящем духе праздника. Так, в фотоблоге она похвасталась домашним декором и наряженной елкой. В частности, над камином у родителей Никитюк стоят фарфоровые фигурки и лошадки из веточек елки.

Леся Никитюк показала новогодний декор родительского дома / © instagram.com/lesia_nikituk

Но больше всего внимания в доме привлекает главная красавица праздника — елка. Леся призналась, что в этом году украшала искусственное деревце особыми игрушками. В частности, достала коробку со специально расписанными для нее петриковской росписью украшениями, а на верхушку повесила игрушку в форме трезубца. Ведущая поделилась, что очень счастлива, ведь это первая елка в жизни ее сыночка Оскара. Мальчику недавно исполнилось полгода. Звездная мама уже представила, как он будет разглядывать мерцание огоньков.

Леся Никитюк показала новогодний декор родительского дома / © instagram.com/lesia_nikituk

«Первая елка, которую увидит наш босс. Будет сидеть и смотреть на огоньки. В этом году елка особенная. Много лет подряд я специально не распаковывала игрушки, которые держала на особое Рождество в моей жизни. Это петриковская роспись, Мария Приймаченко. Здесь игрушки, которые создавались вручную — на каждой игрушке есть фамилия человека, который ее расписывал. Ну очень красиво и я в восторге! Особенное Рождество в этом году и эта елка, и босс, который будет на это смотреть», — растрогала звездная мама.

Кроме того, в комнате также виднеется и другая зимняя атрибутика — фигурки Санта Клауса, рождественских гномов, ангелочков, лошадок, композиция из веточек и подсвечником.

Леся Никитюк показала новогодний декор родительского дома / © instagram.com/lesia_nikituk

