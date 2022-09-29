Леся Никитюк показала редкое фото с отцом в его день рождения

Сегодня, 29 сентября, папа украинской ведущей Леси Никитюк отмечает день рождения.

Так что в Instagram-stories знаменитость поздравила родного человека. Для поздравлений Леся выбрала фото папой, которые редко показывает, и опубликовала их в своем фотоблоге.

"29 сентября! Это лучший день! Потому что в этот день празднует день рождения мой папа!", — поделилась с поклонниками знаменитость.

Леся Никитюк с папой / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, Леся даже призналась, какой подарок готовит папе. Ведущая поедет с папой на отдых, где все будет all inclusive.

"Ив-Сент-Иван просто лучший папа в мире! Мы обязательно еще поедем на all inclusive! Обещаю! Люблю тебя, папа", — трогательно написала Леся.

Папа Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, вчера, 28 сентября, в семье актрисы Наталки Денисенко также был праздник. Сыну знаменитости исполнилось пять лет. Артистка показала, как праздновала день рождения Андрюши.

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