Леся Никитюк показала себя 10 лет назад и как участвовала в шоу "Рассмеши комика"

На украинскую телеведущую Лесю Никитюк нахлынули воспоминания и она поделилась с поклонниками, с чего началась ее карьера на ТВ.

На странице в Instagram звезда разместила коллаж, сделанный из стопкадров юмористического шоу "Рассмеши комика", в котором она когда-то принимала участие. Также Никитюк поделилась видео, как 10 лет назад участвовала в этом проекте, после чего начался ее взлет в телевизионной карьере:

Леся Никитюк в "Рассмеши комика" 10 лет назад / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Рассмеши комика". 10 лет назад. Начало моей карьеры на ТВ. Не могу в это поверить, но тогда мы просто хотели показывать свои миниатюры, номера и чтобы наш талант кто-нибудь заметил. Мы даже не рассчитывали на денежный выигрыш. Мы просто хотели выступать на сцене, смешить людей. Если бы мне кто-то тогда сказал, что мы выиграем, что именно после этого шоу меня начнут приглашать на разные проекты, а денежный выигрыш нам будет вручать будущий президент Украины… Я бы потеряла сознание еще перед выходом на сцену. Клянусь", – рассказала Леся Никитюк.

Леся Никитюк показала, с чего начался ее путь на телевидении

В свою очередь поклонники ведущей признались, что помнят, как она начинала свой путь юмористки и забросали ее комплиментами, что она очень талантливая:

После этого выпуска Лесю все полюбили с первого взгляда. Талант!

Эта история еще раз показывает, насколько наша жизнь непредсказуема и одновременно прекрасна, эта история дает веру в то, что мечты сбываются

Читаю этот текст, а в голове голос Ольги Герасимьюк

Леся, вы невероятный человек, которому удалось раскрыть свой талант и его увидели и оценили

Напомним, на днях Леся Никитюк ошеломила поклонников кардинальным изменением цвета волос. Артистка вместо платиновой блондинки стала жгучей рыжей ради съемок.

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