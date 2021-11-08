Леся Никитюк показала стекло, которое ей попалось в блюде в ресторане

Инцидент произошел в одном из заведений Киева.

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел в одном из киевских ресторанов.

Знаменитость пришла в заведение, чтобы пообедать. Леся заказала тыквенный суп и была ошеломлена, когда нашла в нем посторонний и очень опасный предмет. В блюде был кусок стекла!

instagram.com/lesia_nikituk

"Думаете это бриллиант? А нет. Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике. Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, наведите порядок в своем заведении, или я приду и наведу!" – сказала Никитюк.

Поклонники в свою очередь поинтересовались, все ли в порядке с Лесей и не было ли больше стекла в супе и отметили, что если бы этот кусок попал в организм звезды, это могло бы привести к непредвиденным страшным последствиям.

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