Леся Никитюк показала своего мускулистого 28-летнего возлюбленного топлес и как с ним нежится в постели

Украинская ведущая Леся Никитюк не скрывает, что не одинока, однако бойфренда, который младше ее на девять лет, не спешит часто показывать.

Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Ведущая опубликовала романтический кадр, на котором ее 28-летний возлюбленный Дмитрий Бабчук сладко спит в постели. Избранник Никитюк был изображен на фото топлес, поэтому можно было разглядеть его мускулистое телосложение. Рядом с Дмитрием лежал любимец ведущей – собачка Рафик.

"Они нашли друг друга", — пошутила Леся Никитюк о Дмитрии и ее домашнем любимце.

Возлюбленный Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Саму же знаменитость на фото видно не было. Однако она тоже лежала в постели, нежилась рядом с возлюбленным и делала снимки, чтобы запечатлеть романтические моменты в памяти.

Отметим, как долго Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук находятся в отношениях – неизвестно. Ведущая только в конце сентября объявила об их романе. С тех пор больше комментариев и подробностей об отношениях с Дмитрием знаменитость не раскрывала.

Напомним, недавно с Лесей Никитюк произошел досадный инцидент. В соцсетях воспользовались именем знаменитости, чтобы обманывать пользователей на деньги.

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