Леся Никитюк показала своего жениха-военного и поздравила сына с важным событием
Звезда продемонстрировала нежные семейные фотографии.
Украинская ведущая Леся Никитюк показала своего жениха Дмитрия Бабчука и отметила важное семейное событие.
37-летняя артистка опубликовала несколько щемящих семейных фото в Instagram-сторис и поделилась, что сегодня их с Дмитрием сыночку исполнилось три месяца. Леся показала соответствующую фотографию с игрушкой-мишкой и мило подписала пост: "Сегодня нашему Джекичанчику три месяца".
В то же время на следующем кадре Никитюк засветила своего жениха военнослужащего, который рассматривает ванночку для малышей. Дмитрий выглядит довольно озадаченно, вероятно из-за того, что он только узнает, как пользоваться новой вещью. Ведущая откровенно поделилась отношением к своему возлюбленному в роли папы.
"Самый лучший папа" — добавила она в сторис.
Напомним, недавно Леся Никитюк рассказала о сюрпризе от своего жениха-военного. Ведущая призналась, что подобного подарка она еще никогда не получала и показала, чем ее удивил возлюбленный.