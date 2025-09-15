Леся Никитюк показала своего жениха-военного и поздравила сына с важным событием

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк показала своего жениха Дмитрия Бабчука и отметила важное семейное событие.

37-летняя артистка опубликовала несколько щемящих семейных фото в Instagram-сторис и поделилась, что сегодня их с Дмитрием сыночку исполнилось три месяца. Леся показала соответствующую фотографию с игрушкой-мишкой и мило подписала пост: "Сегодня нашему Джекичанчику три месяца".

Сторис Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

В то же время на следующем кадре Никитюк засветила своего жениха военнослужащего, который рассматривает ванночку для малышей. Дмитрий выглядит довольно озадаченно, вероятно из-за того, что он только узнает, как пользоваться новой вещью. Ведущая откровенно поделилась отношением к своему возлюбленному в роли папы.

"Самый лучший папа" — добавила она в сторис.

Жених Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, недавно Леся Никитюк рассказала о сюрпризе от своего жениха-военного. Ведущая призналась, что подобного подарка она еще никогда не получала и показала, чем ее удивил возлюбленный.