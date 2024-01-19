Леся Никитюк показала своих родителей и удивила, как они с настойкой утром встретили ее у себя дома

Ведущая посетила своих родителей.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась забавным видео, как родители необычно подготовились к ее приезду.
Мама и папа Леси ждали у себя дома дочь с подругой. Они заранее подготовились и устроили настоящий традиционный прием с "хлебом и солью".
В частности, в кадре видно, как папа знаменитости держит вышитое полотенце и поднос, на котором стоит наливка с рюмками для Леси и ее подруги, тарелка с консервированными огурцами, чеснок и хлеб. Сразу с порога мама Леси в шутку предупреждает, что не впустит в дом, если девушки не попробуют всего, что они им приготовили.
Так Леся вместе с подругой выпила родительской наливки. Скорее всего это был ранний приезд дочери с подругой, ведь родители ведущей были в халате, а сама звезда пошутила о "чесноке в 5 утра". Такое гостеприимство очень понравилось знаменитости. Она обменялась поцелуями с родителями и добавила, что они у нее самые лучшие.
"Просто лучшие родители во Вселенной", - тронула подписью Леся в своем фотоблоге.
К слову, ведущая также увиделась со своими племянницами и родными. И сейчас проводит с ними время в родительском доме.
Напомним, недавно Леся Никитюк удивила, как в Польше работала со своим внутренним состоянием и посмеялась над своими поклонниками.
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