Леся Никитюк показала своих родителей и удивила, как они с настойкой утром встретили ее у себя дома

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась забавным видео, как родители необычно подготовились к ее приезду.

Мама и папа Леси ждали у себя дома дочь с подругой. Они заранее подготовились и устроили настоящий традиционный прием с "хлебом и солью".

В частности, в кадре видно, как папа знаменитости держит вышитое полотенце и поднос, на котором стоит наливка с рюмками для Леси и ее подруги, тарелка с консервированными огурцами, чеснок и хлеб. Сразу с порога мама Леси в шутку предупреждает, что не впустит в дом, если девушки не попробуют всего, что они им приготовили.

Так Леся вместе с подругой выпила родительской наливки. Скорее всего это был ранний приезд дочери с подругой, ведь родители ведущей были в халате, а сама звезда пошутила о "чесноке в 5 утра". Такое гостеприимство очень понравилось знаменитости. Она обменялась поцелуями с родителями и добавила, что они у нее самые лучшие.

Леся Никитюк показала, как родители встречают ее с традиционными угощениями

"Просто лучшие родители во Вселенной", - тронула подписью Леся в своем фотоблоге.

К слову, ведущая также увиделась со своими племянницами и родными. И сейчас проводит с ними время в родительском доме.

Напомним, недавно Леся Никитюк удивила, как в Польше работала со своим внутренним состоянием и посмеялась над своими поклонниками.

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