Леся Никитюк показала свой послеродовой животик и призналась, чего боялась во время беременности

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою фигуру через неделю после родов и призналась, чего боялась во время беременности.

Знаменитость 15 июня родила первенца. Сейчас же в своем Instagram ведущая показала, как выглядит ее фигура. Леся Никитюк предстала на фото в ночной рубашке и демонстрировала подтянутое тело. Также знаменитость показала свой послеродовой животик.

"Я и мой послеродовой живот", - коротко подписала фотографию ведущая.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Также знаменитость поделилась, чего боялась во время беременности. Никитюк не пугали ни растяжки на теле, ни токсикоз, ни увеличенный вес. Правда, как отметила знаменитость, этого всего она избежала. Чего действительно боялась Леся, так это видео в Tik Tok, где речь шла о беременности, джинсах с резинкой для будущих мамочек и распухшего носа.

"Три момента, которые меня ужасно пугали во время беременности: Tik Tok беременных женщин и всего, что связано с беременностью, джинсы с резинкой для беременных, раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос. Вес, растяжки, токсикоз, варикоз и все, что там дальше с окончанием на "оз" и на "ой" - меня не пугало. Поэтому этого и нет", - поделилась знаменитость.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк делилась, как для нее прошла первая неделя материнства. Ведущая призналась, что ее удивило.