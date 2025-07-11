Леся Никитюк показала свою фигуру спустя месяц родов и как прошла ее первая тренировка в зале

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая около месяца назад впервые стала мамой, продолжает делиться с поклонниками моментами своей жизни после рождения сына. Звезда опубликовала в сториз новые кадры, на которых появилась в спортивном наряде и рассказала о восстановлении формы.

Сейчас Леся находится в родном Хмельницком, где проводит время с семьей и первенцем. Как ранее делилась ведущая, благодаря поддержке близких с малышом она получила возможность больше времени уделять себе. Поэтому решила вернуться к умеренным физическим нагрузкам и восстановлению, поэтому уже посетила тренажерный зал.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Для тренировки артистка выбрала обтягивающие лосины и короткий спортивный топ, чем подчеркнула свою фигуру после родов. Кроме того, на кадрах, которые она сняла в авто с отцом по дороге в зал, Леся призналась, что пока планирует легкое кардио — будет заниматься на орбитреке, чтобы постепенно вернуться к тонусу без вреда для здоровья.

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Отец Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никтюк родила сына в Киеве 15 июня. Отцом мальчика стал военный Дмитрий Бабчук, с которым знаменитость помолвлена. Пока родители крохи не показывают его полностью и не разглашают имени. Но недавно избранник звезды рассказывал, как его служба повлияла на отцовство.