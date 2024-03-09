Леся Никитюк показала свою маму и какой сюрприз она получила

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно в образе 90-х перепела хит группы "Фантом-2", показала редкое фото мамы Екатерины Петровны.

В своем фотоблоге знаменитость показала родного человека. Мама Леси в изысканном черном платье счастливо позирует с пышным букетом желтых и розовых тюльпанов. А возле нее виднеется сюрприз. В частности, семья ведущей удивила Екатерину Петровну аниматором в виде забавного огромного белого медведя с бабочкой в патриотических цветах, который головой достигает потолка. На изображении он обнимает маму Никитюк.

Мама Леси Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вероятно, Екатерина Петровна таким образом отпраздновала свой день рождения, который был 6 марта. К слову, вся семья Леси находится в родительском доме в Хмельницке, где скорее всего, и была сделана фотография.

"Кэт", - нежно подписала кадр Никитюк без лишних подробностей, оставив лишь смайлик в форме сердечка.

Напомним, недавно беременная блогерша Даша Евтух также показала похожий подарок по случаю ее дня рождения от мужа-депутата и насмешила своих поклонников его оригинальностью.

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